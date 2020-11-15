Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini aktaran Kıvrak, "Ben ne yapabilirim diye düşündüm ve saçlarımı uzatmaya başladım. İki yıldır uzattığım saçları da bugün bağışlıyorum. Bu saç bir kanser savaşçısına umut olacak. 'Saçım saçın olsun' diyorum ve bu bağışa herkesi bekliyorum." ifadesini kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Bahadır’ın isteğine ilk günden beri destek olduklarını aktardı.

Kapmanya kapsamında toplanan saçlar, lösemi hastaları için peruk olarak kullanılıyor.

