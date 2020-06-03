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Belediye çalışanlarına normalleşme eğitimi

AYDIN HABERLERİ  | 03.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, koronavirüs salgınında normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte işletmelerde çalışan personellerine ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verdi.Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce verilen eğitimde vatandaşlara yeni dönemde nasıl hizmet sunulacağına dair bilgiler paylaşıldı.Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 4 bin 500’ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronav irüse karşı 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine geçildi.

Efeler Belediyesi, koronavirüs salgınında normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte işletmelerde çalışan personellerine ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verdi.
Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce verilen eğitimde vatandaşlara yeni dönemde nasıl hizmet sunulacağına dair bilgiler paylaşıldı.
Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 4 bin 500’ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronav irüse karşı 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda Efeler Belediyesi bünyesinde bulunan Menderes Park, Şehit Nedip Cengiz Eker Parkı (Manolya Park), Pınarbaşı Kafe ve Saklıbahçe Kafe’de vatandaşlara hizmet sunan 67 personele ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ verildi. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla yeni dönemde korona virüs tedbirlerine uygun olarak hizmet verilmesi için gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimine işletmelerdeki tadilat ve temizlik işleri personelleri de katıldı.
Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Menderes Park’ta düzenlenen eğitim öncesinde işletmelerdeki tüm çalışanlar sağlık muayenesinden geçirildi. Sosyal mesafenin korunması, post cihazı, servis masalarının, sandalyelerin ve tuvaletlerin misafirler kullandıktan sonra hemen dezenfekte edilmesi uyarılarına sıklıkla ve önemle değinilen eğitime çalışanların sosyal mesafeyi koruyarak katılması dikkatlerden kaçmadı.
Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 15 Haziran’dan itibaren işletmelerin Efeler halkının hizmetine sunulacağı açıklandı.

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