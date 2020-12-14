YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Belediye dolmuş duraklarını temizleniyor

Belediye dolmuş duraklarını temizleniyor

KARS HABERLERİ  | 14.12.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kars’ta hava şartları ve asılan afişler yüzünden kirlenen dolmuş durakları, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.Özellikle durakların üstüne yapıştırılan ilan tarzı afişleri temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri durakların açık havada bulunması nedeniyle ister istemez kirlendiğini ve en çok muzdarip oldukları konunun duraklara yapıştırılan afişler olduğunu belirttiler.Bir şehrin temiz şehir olması için her alanda temizliğin şart olduğunu vurgulayan Kars Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri “Özellikle duraklara yapıştırılan ilan benzeri afişler işlerimizi çok zorlaştırıyor.

Belediye dolmuş duraklarını temizleniyor

Kars’ta hava şartları ve asılan afişler yüzünden kirlenen dolmuş durakları, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.
Özellikle durakların üstüne yapıştırılan ilan tarzı afişleri temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri durakların açık havada bulunması nedeniyle ister istemez kirlendiğini ve en çok muzdarip oldukları konunun duraklara yapıştırılan afişler olduğunu belirttiler.
Bir şehrin temiz şehir olması için her alanda temizliğin şart olduğunu vurgulayan Kars Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri “Özellikle duraklara yapıştırılan ilan benzeri afişler işlerimizi çok zorlaştırıyor. Zaten duraklara ilan yapıştırmak yasak Fakat bu yasağa rağmen duraklara afişler yapıştırılıyor. Yapıştırılan afişler hem çirkin görüntülere neden olurken hem de temizliği zorlaştırıyor” diyerek vatandaşların duraklara afiş ve el ilanı asmamalarını istedi.
Kars’ta belediye ekiplerin bütün duraklar Kovid-19 salgını mücadele kapsamında temizlendikten sonra dezenfekte edildi.

Belediye dolmuş duraklarını temizleniyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

Kars Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:16
Öğle
12:07
İkindi
14:27
Akşam
16:48
Yatsı
18:14

Kars Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.