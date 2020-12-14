Belediye dolmuş duraklarını temizleniyor

Kars’ta hava şartları ve asılan afişler yüzünden kirlenen dolmuş durakları, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.

Özellikle durakların üstüne yapıştırılan ilan tarzı afişleri temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri durakların açık havada bulunması nedeniyle ister istemez kirlendiğini ve en çok muzdarip oldukları konunun duraklara yapıştırılan afişler olduğunu belirttiler.

Bir şehrin temiz şehir olması için her alanda temizliğin şart olduğunu vurgulayan Kars Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri “Özellikle duraklara yapıştırılan ilan benzeri afişler işlerimizi çok zorlaştırıyor. Zaten duraklara ilan yapıştırmak yasak Fakat bu yasağa rağmen duraklara afişler yapıştırılıyor. Yapıştırılan afişler hem çirkin görüntülere neden olurken hem de temizliği zorlaştırıyor” diyerek vatandaşların duraklara afiş ve el ilanı asmamalarını istedi.

Kars’ta belediye ekiplerin bütün duraklar Kovid-19 salgını mücadele kapsamında temizlendikten sonra dezenfekte edildi.



