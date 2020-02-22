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Belediye ekibi caddelerde sabahladı

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çarşı merkezini kardan arındırmak için caddelerde sabahladı.Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek denetimindeki karla mücadele ekibi, çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele seferberliği başlattı.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi çarşı merkezini kardan arındırmak için caddelerde sabahladı.
Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek denetimindeki karla mücadele ekibi, çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele seferberliği başlattı. 14 iş makinesi ile başlatılan çalışmalarda çarşı merkezindeki tonlarca kar kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Geceyi cadde ve sokaklarda geçiren karla mücadele ekibi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Hakkari’ye bu yıl çok kar yağdığını beliren vatandaşlar, her yerin kara gömüldüğünü ifade ederek, ekiplerin geceli gündüzü çalışma yaptığını belirttiler.

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