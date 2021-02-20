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Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

20.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de etkili olan kar yağışının ardından Nevşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda da kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.Hafta içerisinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yoğun bir mesai harcayan Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri hafta sonunda da çalışmalarını sürdürdü.

Nevşehir’de etkili olan kar yağışının ardından Nevşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda da kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.
Hafta içerisinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yoğun bir mesai harcayan Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri hafta sonunda da çalışmalarını sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekipler ana arterlerin dışında mahalle araları ile cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince temizlenen kar birikintileri iş makineleri yardımıyla taşındı.
Ekipler ayrıca yaya kaldırımları, üst geçitler ve yürüyüş ve bisiklet yollarında da çalışma yaptı.

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