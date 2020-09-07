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Belediye ekipleri onlarca torba çöp topladı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, yüksek sıcağa rağmen gelişigüzel çöp atılan koylar, seyir tepeleri, karayolu kenarlarını temizledi.

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, yüksek sıcağa rağmen gelişigüzel çöp atılan koylar, seyir tepeleri, karayolu kenarlarını temizledi. Ekipler onlarca torba çöp topladı.
Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, yüksek sıcak havaya rağmen yoğun bir biçimde çalışmaya devam ediyor. İlçe merkezinde ve uzak mahallelerde temizlik çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, hem tatilcilerin hem de ilçe yaşayanlarının sıkça kullandığı koylar, seyir tepeleri, karayolu kenarlarını da temizliyor.
Hafta sonu kavurucu sıcağa rağmen Bördübet, Akmusluk ve Amazon koylarında çevreye gelişigüzel atılmış çöpleri topladı. Belediye personeli ayrıca otoban kenarları, seyir tepeleri ve sahil bandından da temizlik yaptı. Toplanan onlarca torba atık, bertaraf merkezine taşındı.
“Duyarsızlık üzüyor”
Temizlik işleri ekiplerinin özveriyle çalıştığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’e hizmet etmek bizim en büyük görevimiz. Bizi en çok üzense insanlarımız temizlik konusundaki duyarsızlığı. Koylar, seyir tepeleri, sahil bandını her defasında tertemiz yapsak da ertesi gün aynı kirlilik yaşanıyor. Çünkü bazı duyarsız vatandaşlarımız keyfini yaşamak için geldiği bu güzellik yerlerde çöpünü bırakarak gidiyor. İnsanların bu duyarsız davranışları hepimizden önce orada alın teri ile çalışan arkadaşlarımızı yaralıyor” dedi.

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