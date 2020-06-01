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Belediye ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.06.2020 18:01 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yürütülen çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda ekipler otomatik sulama, yabani ot temizliği, çim biçme ve peyzaj çalışmalarını yürütüyorlar.
Zübeyde Hanım Caddesinde refüjlerde sert zemin çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda Talip Kaban Bulvarından başlattıkları çim biçme çalışmalarını bitirerek Dede Korkut Caddesinde çim biçme çalışmalarını başlattılar. Ekipler Mimar Sinan Mahallesinde de Hafız Hamza Nazır Cami çevresindeki yeşil alanda otomatik sulama sistemi kurulumu yapıyorlar.

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