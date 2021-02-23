YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Belediye isimleriyle açılan sahte hesaplardan dolandırıcılık iddiası

Belediye isimleriyle açılan sahte hesaplardan dolandırıcılık iddiası

23.02.2021 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden gerek Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerekse ilçe belediyelerinin isimleri kullanılarak, dolandırıcılık yapma girişimlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi üzerine belediyeden açıklama yapılarak belediyelerin resmi sosyal medya hesapları dışında hiçbir sosyal medya hesabına itibar edilmemesi istendi.Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarının facebook.com/manisabsb, twitter.com/manisabsb ve instagram.com/manisabsb adreslerinden ibaret olduğu belirtilen açıklamada, bu hesaplar dışında belediyenin adını ve logosunu kullanıp yarışma gibi farklı etkinlik düzenlediğini belirterek vatandaşlardan yardım ya da maddi destek isteyen sayfa ve gruplara itibar edilmemesi istendi.

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden gerek Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerekse ilçe belediyelerinin isimleri kullanılarak, dolandırıcılık yapma girişimlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi üzerine belediyeden açıklama yapılarak belediyelerin resmi sosyal medya hesapları dışında hiçbir sosyal medya hesabına itibar edilmemesi istendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarının facebook.com/manisabsb, twitter.com/manisabsb ve instagram.com/manisabsb adreslerinden ibaret olduğu belirtilen açıklamada, bu hesaplar dışında belediyenin adını ve logosunu kullanıp yarışma gibi farklı etkinlik düzenlediğini belirterek vatandaşlardan yardım ya da maddi destek isteyen sayfa ve gruplara itibar edilmemesi istendi. Yapılan açıklamada, “Bu tür kötü niyetli hesaplar, tarafımızca tespit edilmiş olup, konuyla ilgili haklarında hukuki takip başlatacağımızı belirtiyor, hemşehrilerimizi dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.” İfadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:44
Öğle
13:29
İkindi
16:33
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Gümüş Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Güneş Camisinde çevre düzenlemesi başladı

Güneş Camisinde çevre düzenlemesi başladı

Manisa’da ‘Kolluk ihbar Şikayet Modülü’ çalışmaları başladı

Manisa’da ‘Kolluk ihbar Şikayet Modülü’ çalışmaları başladı

Kırkağaç’a modern itfaiye amirliği

Kırkağaç’a modern itfaiye amirliği

Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

Şehzadeler Belediyesinde imzalar kadrolu işçiler için atıldı

Atatürk Mahallesi parkı hazır

Atatürk Mahallesi parkı hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.