Belediye isimleriyle açılan sahte hesaplardan dolandırıcılık iddiası

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden gerek Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerekse ilçe belediyelerinin isimleri kullanılarak, dolandırıcılık yapma girişimlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi üzerine belediyeden açıklama yapılarak belediyelerin resmi sosyal medya hesapları dışında hiçbir sosyal medya hesabına itibar edilmemesi istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarının facebook.com/manisabsb, twitter.com/manisabsb ve instagram.com/manisabsb adreslerinden ibaret olduğu belirtilen açıklamada, bu hesaplar dışında belediyenin adını ve logosunu kullanıp yarışma gibi farklı etkinlik düzenlediğini belirterek vatandaşlardan yardım ya da maddi destek isteyen sayfa ve gruplara itibar edilmemesi istendi. Yapılan açıklamada, “Bu tür kötü niyetli hesaplar, tarafımızca tespit edilmiş olup, konuyla ilgili haklarında hukuki takip başlatacağımızı belirtiyor, hemşehrilerimizi dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.” İfadelerine yer verildi.

