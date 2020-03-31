YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı

Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı

ÇORUM HABERLERİ  | 31.03.2020 19:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na güçlü bir destek Belediye Başkanı Dr.

Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na güçlü bir destek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan sonra AK Partili Belediye Meclis üyelerinden geldi.
Seçilen Belediye Meclis üyeleri ve yedek listede yer alan tüm meclis üyelerinin katkıda bulunduğu kampanyada toplanan ayni yardımlar Çorum Belediyesi Gıda Bankasına teslim edildi.
Meclis Üyeleri adına bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kampanyaya destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Ülkenin zor şartlardan geçtiğinin altını çizen İsmail Yağbat, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Millet olarak nice zor günleri, badireleri atlattık. Şimdi el ele vererek inşallah bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Zorlukları hep birlikte aşacağız” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorumlu hayırsever esnaf, işadamları ve tüccarları Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermeye davet ederek “Belediye Başkanımız bir aylık maaşını bağışlayarak Çorum’dan bu kampanyaya ilk desteği verdi. Bu hayır yarışında sizler de yerinizi alın. Belediyemiz Gıda Bankası kanalıyla ihtiyaç sahiplerine, koronavirüs nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza yardımlarınızı ulaştırın.” diye konuştu.

Belediye meclis üyeleri çağrıya duyarsız kalmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

Emet İHH görev başında

Emet İHH görev başında

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Çorum Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:18
Öğle
12:49
İkindi
16:22
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Çorum Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Haboğlu Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Başkan Uzunkaya’dan Kuran Kursu Öğrencilerine Hediye

Başkan Uzunkaya’dan Kuran Kursu Öğrencilerine Hediye

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.