YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Belediye otobüslerinde korona virüse karşı brandalı önlem

Belediye otobüslerinde korona virüse karşı brandalı önlem

SAKARYA HABERLERİ  | 03.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele de her geçen gün önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele de her geçen gün önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye otobüslerinin sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele de her geçen gün önlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüslerin sürücü kabinleri şeffaf branda ile kapatıldı. Bu uygulama ile sosyal izolasyonun sağlanması ve sosyal mesafenin korunmasını amaçladığını dile getiren Ulaşım Dairesi Başkanlığı, “Hem vatandaşımızı korumak hem de şoförlerimizin sağlığını korumak için böyle bir çalışma gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:54

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Bizim Eczanesi
Adapazari
Hekimoğlu Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Altınküre okulları korona virüsüne karşı önlemlerini aldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.