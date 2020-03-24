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Belediye pazarda eldiven dağıttı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında sebze ve giyim pazarında eldiven dağıtıldı.Havza Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sebze ve giyim pazarında pazar esnafı ile vatandaşlara eldiven dağıtıldı.

Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında sebze ve giyim pazarında eldiven dağıtıldı.
Havza Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sebze ve giyim pazarında pazar esnafı ile vatandaşlara eldiven dağıtıldı. Yapılan uygulamada zabıta ekiplerince esnaflara sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını ile genel hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir salgına karşı çalışmaların titiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, “İlçemizde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam etmekteyiz. Çalışmalarımız kapsamında pazar yerimizde dezenfekte edildi. Halkımızdan ricamız sosyal mesafelerini korumaları, mümkün oldukça dışarıya çıkmamaları. Yine 65 yaş üstü büyüklerimizin getirilen yasaklara kendi sağlıkları için uymaları çok önemli. Bizlerin onların dualarına ihtiyacımız var. Onlar bizler için dua etsinler. Bizler her zaman onların hizmetindeyiz” dedi.

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