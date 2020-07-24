Belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Terme Belediyesi personeli Hüseyin Şahin, Dörtyol Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli Hüseyin Şahin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında hayatını kaybetti. Dün, belediye binası önünde helallik alınan Şahin’in cenazesi, bugün Dörtyol Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ambartepe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, geçirdiği ameliyat nedeniyle törene katılamazken, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanvekili Cem Devranlı, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, Meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personelleri, aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.