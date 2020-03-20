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Belediye personeline virüsten korunma eğitimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.03.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüs salgını ile ilgili Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinde görev yapan personele Korona virüs hakkında bilgi ve virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili sağlık eğitimi verildi.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisi’nde düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı İstiklal Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr.

Belediye personeline virüsten korunma eğitimi

Kütahya Belediyesi, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden Korona virüs salgını ile ilgili Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinde görev yapan personele Korona virüs hakkında bilgi ve virüse karşı alınacak önlemler ile ilgili sağlık eğitimi verildi.
Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisi’nde düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı İstiklal Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. İsmail Güldoğan tarafından verilen eğitime Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisi’nde görevli tüm personel katıldı.

Belediye personeline virüsten korunma eğitimi

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