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Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olarak çalışan personellere Gaziantep Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği tarafından “Teorik ve Uygulamalı Sürüş Teknikleri” eğitimi verilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan daire başkanlıklarında çalışan şoförlere “Teorik ve Uygulamalı Sürüş Teknikleri” konusunda eğitim verilmesi amacıyla Gaziantep Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde şoför olarak çalışan personellere Gaziantep Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği tarafından “Teorik ve Uygulamalı Sürüş Teknikleri” eğitimi verilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan daire başkanlıklarında çalışan şoförlere “Teorik ve Uygulamalı Sürüş Teknikleri” konusunda eğitim verilmesi amacıyla Gaziantep Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Davut Aytop, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan katıldı. Protokol ile birlikte büyükşehir şoförlerine ileri sürüş teknikleri, motor, ilkyardım, trafik mevzuatı, trafik adabı konularında güncel bilgiler verilecek, uygulamalar yapılacak. Yürütülecek çalışmaların sonunda şoför personellerin mevcut bilgi ve yetkinliğinin artırılması yönünde teknik niteliklerini ilerlemesi ile birikimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.
“Bu protokol Gaziantep modeli’dir”
Protokolde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir ulaşımını insan vücudundaki dolaşım gibi olması gerektiğini söyleyerek, “Senkronize bir şekilde ulaşımımızın gerçekleşmesi lazım. Özellikle ulaşım ve su konularında başarılı olmazsanız şehir için büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir. Vücutta nasıl sıkıntılar meydana geldiğinde başka yerlere de sirayet ediyorsa şehir için de bu geçerli. Şehrin sağlığı için ulaşım en önemli konu başlığımız. Ulaşımın en önemli kısmı insan yönetimidir. Bugün akıllı ulaşımda da gelinen noktayı değerlendirdik. Şehirde ulaşım adına dijital kapsamda neler yapılabilir bunları konuştuk. Akıllı ulaşım kısa süre zarfında gerçekleşmiyor. Çok ciddi yazılım ve donanım altyapısıyla geldiğimiz noktaya ulaştık. Büyükşehir, Davut Aytop ve ekibiyle de istişare ederek istenilen talepler üzerine görüşüldü. Gerektiği yerde fikir alışverişi yapıldı. Bugün de en önemli konulardan biri olan şoförlerimize olan danışmanlık ve rehberlik hizmeti. O kadar önem arz ediyor ki bu olay hem teknik destek hem de psikolojik destek zor zanaat. Eğitim hayat boyu şart. Cahillikle mücadele en büyük amacımız. Bu istek de beraberinde koordineli olmayı gerektiriyor. Deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması yaşanacak sorunlara daha en başından çözüm üretilmesini sağlıyor. O nedenle bu protokol Gaziantep Modeli’dir. Gaziantep Modeli birlikte iş yapma modelidir. Biz, birlikte iş yapmaya en uygun şehiriz” diye konuştu.
“Üzerimize düşen neyse emrinizdeyiz”
Sürücü kurslarının kriterlerinin artık Avrupa standartlarına getirildiğini hatırlatan Gaziantep Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Davut Aytop, “Günden güne bazı kurallarımızda bir dizi değişiklikler meydana gelmese de levhalarımızda güncellemeler oluyor. Güncellenen eğitim koşullarımız güncellenen derslerimiz de var. İlk yardımla ilgili güncel konular söz konusu oluyor, bunları biz yeni nesil ehliyet alan kişilere aktarıyoruz. Teorik derslerimiz ile direksiyon derslerimizde gerekli çalışmaları yapıyoruz ancak belediyemiz bünyesinde çalışan senelerden beri şoförlük yapan arkadaşların da bu bizim verdiğimiz eğitimlerden istifade edebilmesi için sizin önderliğinizde böyle bir organizasyon yaptık. Şoförlerimizi bilinçlendirmek için üzerimize düşen neyse arkadaşlarımızla beraber sizin emrinizdeyiz” ifadelerini kullandı.

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