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Belediyeden dolandırıcılara karşı uyarı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, son günlerde farklı yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı dikkatli olunması istenildi.Yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcılarımız Şerif Ayaz, Ramazan Oruç, Mithat Töken ve birim müdürlerimizin adını kullanarak bağış, yardım ve hizmet adı altında sizlerden para talep edenlere itibar etmeyiniz.

Adıyaman Belediyesi, son günlerde farklı yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı dikkatli olunması istenildi.
Yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcılarımız Şerif Ayaz, Ramazan Oruç, Mithat Töken ve birim müdürlerimizin adını kullanarak bağış, yardım ve hizmet adı altında sizlerden para talep edenlere itibar etmeyiniz. Lütfen ilgilileri emniyet güçlerine bildiriniz” ifadeleri kullanıldı.

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