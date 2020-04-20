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Belediyeden iş yerini kapatan esnafa aylık bin TL destek

SİVAS HABERLERİ  | 20.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 3 ay boyunca aylık bin lira nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladıSivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde STK temsilcilerinin de katımı ile bir basın toplantısı düzenledi.Bilgin düzenlediği toplantıda, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan esnafa verecekleri desteğin müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 3 ay boyunca aylık bin lira nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde STK temsilcilerinin de katımı ile bir basın toplantısı düzenledi.
Bilgin düzenlediği toplantıda, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan esnafa verecekleri desteğin müjdesini verdi. Bilgin, "Genelge kapsamında iş yerleri kapatılan kahveciler, kıraathane, çay ocakları, internet kafeler, pazarlarda sebze meyve dışında pazar açan esnafımız, tuhafiyecilerimiz, servis şoförlerimiz, kapanan lokantalarımız ile berber ve kuaförlere yönelik belediye meclisimizden bugün alacağımız karar doğrultusunda bir lira nakdi yardımda bulunacağız. Buradaki amacımız, bu günler gelip geçecek ve bizler devlet ve millet olarak bu süreçten güçlü olarak çıkacağız. Bugün dünya geneline baktığımız zaman adı büyük olan devletlerin çöktüğünü ama rabbimize şükürler olsun devletimiz dünyada gıpta ile izlenen bir ülke olduğumuzu gördük ve ’iyi ki biz Türk vatandaşıyız’ dedik" şeklinde konuştu.

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