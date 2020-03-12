YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Belediyeden muhtarlara eğitim

Belediyeden muhtarlara eğitim

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.03.2020 16:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’daki mahalle muhtarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlara çeşitli dallarda eğitimler verilmesini sağladı.Gerçekleştirilen eğitim programı hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Adıyaman Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğiyle ilimizde bulunan mahalle muhtarlarımıza yönelik eğitimlere başlamış bulunuyoruz.

Adıyaman’daki mahalle muhtarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlara çeşitli dallarda eğitimler verilmesini sağladı.
Gerçekleştirilen eğitim programı hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Adıyaman Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğiyle ilimizde bulunan mahalle muhtarlarımıza yönelik eğitimlere başlamış bulunuyoruz. Gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde, şehir planlaması, iletişim, protokol kuralları, resmi yazışmalar, arşivleme, bilgisayar ve yerel yönetimler konularında eğitimler alacak olan muhtarlarımıza bu olanağı sağlayan üniversite yönetimimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
4 hafta sürecek olan eğitim programına katılan muhtarlar da gerçekleştirilen eğitim programına öncülük eden Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Matlı: "İşlenmiş tarım ürünleri ihracatta fırsat"

Matlı: "İşlenmiş tarım ürünleri ihracatta fırsat"

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:42
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Duygu Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman’da okullar tatil

Adıyaman’da okullar tatil

Besni İstiklal Anaokulundan Bahar Şenliği Düzenlendi

Besni İstiklal Anaokulundan Bahar Şenliği Düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.