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Belediyeden sağlıkçılara malzeme desteği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulundu.Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Belediyeden sağlıkçılara malzeme desteği

Adıyaman Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan’ı ziyaret ederek, kendisine sedye örtüsü ve koruyucu ekipman malzemeleri teslim etti.
Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de can almaya devam ederken, ülkenin her yerinde birlik olan başta devlet kurumları olmak üzere, belediyeler, sağlık örgütleri, STK’lar ve vatandaşlar virüse karşı görülmemiş bir mücadele örneği veriyor. Adıyaman’da da gecesini gündüzüne katıp zaman gözetmeksizin mesai yapan sağlık çalışanlarına destek, Adıyaman Belediyesi’nden geldi. Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) kursiyerlerinin kesim ve dikimini yaptığı, kumaşı hastane yönetimi tarafından sağlandığı sedye örtüsü ile koruyucu ekipman malzemeleri, sağlıkçıların istifadesine sunuldu.
Açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Dünya genelinde olduğu gibi, Korona virüs salgını ilimizde de etkisini sürdürmektedir. Sağlık çalışanlarımız, salgınla mücadele kapsamında, gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışmaktadırlar. Kendilerine bu sıkıntılı süreçte kolaylıklar diliyor, özverili gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum” dedi.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise, malzeme desteğinden dolayı Başkan Kılınç’a teşekkürlerini iletti.

Belediyeden sağlıkçılara malzeme desteği

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