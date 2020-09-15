YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı

Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların tekerlekli sandalye talebini karşılamaya devam ediyor.Adıyaman’da ihtiyaç sahibi olup kendilerinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam eden Adıyaman Belediyesi, son olarak üç vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı

Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların tekerlekli sandalye talebini karşılamaya devam ediyor.
Adıyaman’da ihtiyaç sahibi olup kendilerinden tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam eden Adıyaman Belediyesi, son olarak üç vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye etti. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edilen tekerlekli sandalyeler için Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar, verilen anlamlı destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
Yetkililer ise bu tür desteklerin zaman zaman yapıldığını belirterek, “Adıyaman Belediyesi olarak her fırsatta ilimizdeki engelli kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Belediyeden tekerlekli sandalye dağıtımı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Adıyaman Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:58
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Fidan Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.