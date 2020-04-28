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Belediyenin eğitim uzmanından sınavlara hazırlanan öğrencilere online destek

BİLECİK HABERLERİ  | 28.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesinde görevli Sema İnci, uzaktan eğitime devam eden öğrencilerle görüntülü görüşmeler yaparak stres yönetimi ve sınav kaygısı konularında destek sağlıyor - "Okulda grup çalışması ile 40 dakika ders işliyorlardı ama bireysel olarak bir öğrenci 40 dakika ders çalışamaz, ister istemez dikkati dağılır. O yüzden öğrencilere 30 dakika ders, 10 dakika mola vermelerini söylüyoruz"

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik Belediyesinin eğitim uzmanı Sema İnci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde hazırlanan öğrencilere online bağlantılarla bu süreçte yardımcı oluyor.

İnci, Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatıyla, sınavlara girecek öğrencilerin kendilerine ulaşması için belediyenin sosyal medya hesabından gençlere, "Bu yolu birlikte yürüyelim." çağrısı yaptı.

Kendilerine ulaşan öğrencilerle görüntülü görüşmeler yaparak sorunlarını dinleyen İnci, onlara stres yönetimi ve sınav kaygısıyla başa çıkma yollarını anlatıyor, ders çalışmada etkili olacak çözümler sunarak tavsiyelerde bulunuyor.

Sema İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının da başlamasıyla öğrencilerde oluşabilecek durgunluğun önüne geçmek istediğini söyledi.

Adayların desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten İnci, şöyle devam etti:

"2020 LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize online olarak yol arkadaşlığı hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Bilecik Belediyesi olarak eğitim danışmanlık hizmetini kurduk, sosyal medyadan bize ulaşan tüm öğrencilere yanıt veriyoruz. Önceliğimiz sınav sürecinde olan çocuklarımız ama gelen her talep doğrultusunda hem velilerimizin hem de çocuklarımızın sorularını yanıtlamış oluyoruz. 'Oruçlu iken nasıl ders çalışabiliriz?' sorusuyla daha çok karşılaşıyoruz. 'Bu süreci nasıl etkin bir şekilde atlatabiliriz?' diye yardım istiyorlar. Ders çalışma programı belirlenmesi konusunda da istekler geliyor. Biz de güçlü sorularla onlarla etkili bir görüşme sağlıyoruz. Uyku düzenini, beslenme ve sosyal etkinlik planlaması yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz."

- "Süreci etkili yönetmeye çalışıyoruz"

Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiğini, öğrencilerin sürekli ders çalışamayacağını ve bu konuda iyi bir planlama yapılmasının gerektiğini anlatan İnci, "Okulda grup çalışması ile 40 dakika ders işliyorlardı ama bireysel olarak bir öğrenci 40 dakika ders çalışamaz, ister istemez dikkati dağılır. O yüzden öğrencilere 30 dakika ders, 10 dakika mola vermelerini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorularla öğrencilerin kendi istikametini belirlemesini sağladıklarına işaret eden İnci, süreci etkili yönetmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Üniversite sınavına hazırlanan Yaren Toptaş da bu süreçte ailenin yanı sıra uzman görüşü ve desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Toptaş, "Sınav sürecimin böyle olması benim için çok zor oldu. Kalabalık ortamda ders çalışmak benim için daha rahat oluyordu, bu da benim için motive edici bir durumdu. Sema hanımla görüşmelerimiz beni çok rahatlatıyor." diye konuştu.

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Bilecik Öğrenci Sema İnci uzman Yardım

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