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Belediyesine ait sosyal tesisler hizmete açıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 02.06.2020 21:20 | Son Güncelleme

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibari ile Düzce Belediyesine ait tüm sosyal tesisler hizmete açıldı.Korona virüs ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ki tüm mesire ve tabiat alanları kapatılmıştı.

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran itibari ile Düzce Belediyesine ait tüm sosyal tesisler hizmete açıldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ki tüm mesire ve tabiat alanları kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme sürecinde bu alanların ve lokanta, kafe gibi yerlerin açılacağını duyurmasının ardından Düzce Belediyesi, tabiat alanları ve belediyeye ait tesisler de gerekli düzenleme çalışmalarını yaparak hizmete açtı.
Düzce Belediyesine ait sosyal tesislerin kalitesini arttırmak ve Düzce’yi önce ulusal çapta daha sonra da uluslararası turizm sektöründe parlayan bir yıldız haline getirmek hedefiyle kurulan Düzce BELTUR A.Ş’nin bünyesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisi, Melen Su Park, 15 Temmuz Parkı, Aydınpınar ve Samandere Şelaleri ile Kusursuz Kafe işletmeleri hizmete açıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığı yerler ziyaretçilerini bekliyor.

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Düzce Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
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Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Düzce Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Genç Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
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