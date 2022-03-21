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Bella Thorne beyaz bikinisiyle boy gösterdi!

21.03.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Bella Thorne güneşin ve denizin tadını çıkarmak için arkadaşlarıyla teknede keyif yaptı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren ünlü isim yine hayranlarını mest etti.

Bella Thorne beyaz bikinisiyle boy gösterdi!

Çocukken yer aldığı Disney filmleriyle ünlenen Bella Thorne hem şarkıcı hem de oyuncu olarak kariyerine devam ediyor. 25 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı her fotoğrafla ayrı konuşulan oyuncunun, son paylaşımı da dikkat çekti.

Onlyfans hesabı açarak kazandığı parayla uzun süre adından söz ettiren ünlü isim bir süredir Instagram'da daha geri planda kalıyordu. Son olarak üçlü ilişkisi ve panseksüel olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu arkadaşlarıyla tatile çıktı.

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Beyaz bir bikini giyerek boy gösteren Bella Thorne "Vitamin denizini alıyorum" dedi. Thorne tanga bikinisiyle verdiği pozların hepsini paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

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EROTİK POZLARDAN ÇEKİNMİYOR

Yetişkin filmleri yayınlayan bir site için film çeken Bella Thorne, bir süredir tavırlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından bahsettiriyor. Erotik paylaşımlar yapmaktan ve klip çekmekten çekinmeyen sanatçı sevilen isimler arasında yer alıyor.

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Bella Thorne
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