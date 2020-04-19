YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20 hafta sonunda en çok forma giyen Kübra İmren, Kennedy Burke ve Ayşegül Günay oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20 hafta sonunda en çok forma giyen Kübra İmren, Kennedy Burke ve Ayşegül Günay oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19’ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.
Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:
Kübra İmren Siyahdemir - 19 maç
Kennedy Valentine Burke - 19 maç
Ayşegül Günay Aladağ - 19 maç
Luca Ivankovic - 18 maç
Gülse Uğur - 17 maç
Beril Albayrak - 15 maç
Ann Wauters - 10 maç
Klaudıa Perisa - 8 maç
Kaela Dawn Davis - 8 maç
Manolya Kurtulmuş - 8 maç
Shacobıa Barbee - 7 maç
Nazlı Bircan Gökdemir - 6 maç
Sanem Gamze Zeren - 4 maç
Fatma Dikmen - 4 maç
Gizem Sezer - 4 maç
Bedriye Şevval Karlıtekin - 2 maç

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan Demir’e teşekkür ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan Demir’e teşekkür ziyareti

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:49
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:25
Yatsı
20:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyhan Arifoğlu’ndan ’Askıda ekmek uygulaması’na övgü

Seyhan Arifoğlu’ndan ’Askıda ekmek uygulaması’na övgü

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Trafodan kablo çalarken öldü

Trafodan kablo çalarken öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.