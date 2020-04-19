Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20 hafta sonunda en çok forma giyen Kübra İmren, Kennedy Burke ve Ayşegül Günay oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19’ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:

Kübra İmren Siyahdemir - 19 maç

Kennedy Valentine Burke - 19 maç

Ayşegül Günay Aladağ - 19 maç

Luca Ivankovic - 18 maç

Gülse Uğur - 17 maç

Beril Albayrak - 15 maç

Ann Wauters - 10 maç

Klaudıa Perisa - 8 maç

Kaela Dawn Davis - 8 maç

Manolya Kurtulmuş - 8 maç

Shacobıa Barbee - 7 maç

Nazlı Bircan Gökdemir - 6 maç

Sanem Gamze Zeren - 4 maç

Fatma Dikmen - 4 maç

Gizem Sezer - 4 maç

Bedriye Şevval Karlıtekin - 2 maç

