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Bellona Kayseri 6.kez kazandı

22.02.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri 6.kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 6.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 6. galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 6. galibiyetini aldı. Ligin 21. haftasında deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı ekip, 91-73’luk skorla kazanmayı başardı.
21 maçta 15 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 6 kez de kazanan taraf oldu. Sarı-Kırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçlarını kazandı. Bellona Kayseri Basketbol bu sezon bu galibiyetle ligdeki ilk deplasman galibiyetini almayı başardı. Bellona Kayseri Basketbol, 2021 yılındaki yeni yıldaki üçüncü galibiyetini aldı. Ligdeki puanını 27 yapan Sarı-Kırmızılılar 22.haftada evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor konuk olacak.

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