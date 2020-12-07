YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri 8. mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri 8. mağlubiyetini aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.12.2020 09:08 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 8.

Bellona Kayseri 8. mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol bu sezon 8. yenilgisini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı geride kalan 11 haftada oynadığı 10 maçta 8 kez mağlup oldu. Sadece 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son oynadığı Botaş maçını da farklı kaybetti.
11 hafta sonrasında hanesine 12 puan yazdıran Bellona Kayseri Basketbol, iç sahada Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor’u mağlup ederken İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Adana Basketbol, Nesibe Aydın, Fenerbahçe, Mersin Yenişehir Belediyespor ve Botaş maçlarını ise kaybetti.
Bellona Kayseri 10 maçta 760 sayı üretirken potasında 790 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, 13 Aralık 2020 Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sahabiye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.