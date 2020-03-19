YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.03.2020 20:22 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Başkanı Ömer Yağmur, liglerin ertelenmesi ile ilgili olarak "Ertelenmesi iyi ama belirsizlik bizlere zarar" dedi.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesinin sevinci var.

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Basketbol Takımı Başkanı Ömer Yağmur, liglerin ertelenmesi ile ilgili olarak "Ertelenmesi iyi ama belirsizlik bizlere zarar" dedi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımında liglerin ertelenmesinin sevinci var. Kulüp Başkanı Ömer Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, "Alınan karar çok doğru. Ülkemizde salgın büyümemiş durumda. Devletimiz, gereken tedbirleri alarak bunun önüne geçti. Ancak vatandaşlarda ve oyuncularımızda bir tedirginlik hakim idi. Teknik heyet ve oyuncularımız maçlara konsantre olamıyorlardı. İdmana çıkmıyorlardı. Alınan bu karar yerinde bir karar” ifadelerini kullandı.
Bellona Kayseri Basketbol Başkanı Ömer Yağmur, alınan kararın yeterli olmadığı kanısında. Yağmur, "Liglerin ertelenmesi yerinde bir karar. Ancak bu yeterli değil. Liglerin ne kadar erteleneceği belli değil. Bu erteleme kaç hafta veya kaç ay olacak. Bunun süresi belirsiz. Türkiye Basketbol Federasyonu, yol haritasını belirlemedi. Oyuncularımız ülkelerine gitmek istiyor. Nasıl gönderelim. Nereye gönderelim. Yabancılar giderse gelmez. Tehir bitene kadar, sözleşme süresi bitecek. Kendi ülkelerindeki ligleri başlayacak. Liglerin tatil etmek yerine bu sezonu iptal etmelerini beklerdim. Bu sezon oynanmadı sayılmalı veya şu an için lig bitirilmeli ve mevcut sıralamaya göre önümüzdeki sezon Avrupa’ya gidecek takımlar belirlenmeli. Şu an belirsizlik benim kulübüm için para yazıyor. Bu konuda Federasyon yetkililerinden belirsizliğin kaldırılmasını ve liglerin iptal edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.