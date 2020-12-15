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Bellona Kayseri Basketbol, Elazığ’a hareket etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

Herblalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ‘nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, erteleme maçı için Elazığ’a hareket etti.

Bellona Kayseri Basketbol, Elazığ’a hareket etti

Herblalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi ‘nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, erteleme maçı için Elazığ’a hareket etti. Yarın oynayacağı karşılaşma için bugün yola çıkan Bellona Kayseri Basketbol, Elazığ deplasmanından galibiyet alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş’ı yenerek moral bulduklarını belirten Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Bir Evim Elazığ İl Özel İdare ile oynayacağımız erteleme maçı bizim için önemli. Bu maçı kazanarak dönmek istiyoruz. Elazığlı oyuncuların Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen karşılaşma yarın oynanacak. Bugün bu zor maç için Elazığ’a giderek maç saatini bekleyeceğiz” diye konuştu. Ligin 9.haftasında oynanması gereken ancak Bir Evim Elazığ İl Özel İdare oyuncularının testinin pozitif çıkması nedeniyle 16 Aralık’a ertelenen karşılaşma yarın saat 16.00’da başlayacak. Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TBF TV’den Youtube üzerinden de naklen yayınlanacak.

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