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Bellona Kayseri Basketbol kupa kazanmak istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımı Genel Menajeri Fikri Gençaslan, yeni sezonda başarı çıtasını yükseltip kupa kazanmak istediklerini söyledi.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezonda başarı çıtasını yukarılara taşımak hedefinde.

Bellona Kayseri Basketbol kupa kazanmak istiyor

Bellona Kayseri Basketbol takımı Genel Menajeri Fikri Gençaslan, yeni sezonda başarı çıtasını yükseltip kupa kazanmak istediklerini söyledi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezonda başarı çıtasını yukarılara taşımak hedefinde. İç ve dış transfer çalışmalarını büyük ölçüde halleden Bellona Kayseri Basketbol takımı, yine Kayseri’nin gururu olmak istiyor. Bellona Kayseri Basketbol Takımı Genel Menajeri Fikri Gençaslan, 2020-2021 basketbol sezonu için transfer çalışmalarını büyük ölçüde hallettiklerini, önce Coach Ayhan Avcı ve önemli oyuncular ile anlaştıklarını söyledi. Coach ve oyuncuların imzaladığı takım formasını spor muhabirimiz Yüksel Yıkılmaz’a hediye ederek yeni sezon öncesi düşüncelerini paylaşan Fikri Gençaslan, "Pandemi süreci maalesef her alanı olduğu gibi basketbol dünyasını da olumsuz etkiledi. Hem spor dünyasındaki hem çevremizdeki olumsuzluklar açıkçası çok canımızı sıktı. Ancak önümüze umutlu bakıyoruz. Bellona Kayseri Basketbol takımını yeni sezonda başarıya taşıyarak hem şehrimize hem de ülkemize güzel sevindirici haberler vermek istiyoruz. Gerçekten hepimizin morale motivasyona ihtiyacı var. Sanırım bunu da en güzel şekilde spor alanında yapabiliriz. Bu yüzden Bellona Kayseri basketbol takımı olarak Kayseri’nin gururu olmak istiyoruz. Bu uğurda bize destek olan başta sponsorumuz olmak üzere herkese Yönetim Kurulu adına teşekkür etmek isterim. Umarım hedefimize ulaşırız. Artık basketbolda Kayseri’ye bir kupa kazandırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum" dedi.

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