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Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Madden, sağlık kontrolünden geçirildi

29.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Madden, sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Stephanie Zenora Madden, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayseri ekibinin sezon sonuna kadar anlaştığı Madden, özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Madden, sağlık kontrolünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Bellona Basketbol'a transfer olduğu için kendisini mutlu hissettiğini söyledi.

Kayseri Bellona Basketbol'un başarılı bir geçmişi olduğunu vurgulayan Madden, bu kulüpte başarılı olacağına inandığı ifade etti.

ABD'li oyuncu Madden, 2020-2021 sezonunda Samsun Basketbol forması giymişti.

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