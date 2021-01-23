YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bellona Kayseri gruptan çıktı

Bellona Kayseri gruptan çıktı

23.01.2021 08:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bellona Kayseri gruptan çıktı

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA EuroCup Women A Grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan çıkmayı başardı.FIBA EuroCup Women A Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol adını bir üst tura yazdırdı.

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA EuroCup Women A Grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan çıkmayı başardı.
FIBA EuroCup Women A Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol adını bir üst tura yazdırdı. Macaristan’da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar, 5 puan toplayarak grubu 2.sırada tamamladı. Sarı-Kırmızılılar grup ilk maçında Uni Györ’ü 86-71 mağlup ederken ikinci maçında KSC Szekszard takımına 88-71 mağlup olmuştu. Üçüncü maçında BC Prometey takımını 106-82 mağlup eden sarı kırmızılılar üst tura çıkmayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Kayseri’den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak

Kayseri’den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak

Euro Cup Women Basketbol: Bellona Kayseri Basketbol: 106 - BC Prometey:82

Euro Cup Women Basketbol: Bellona Kayseri Basketbol: 106 - BC Prometey:82

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Uyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Uyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kayseri'de ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.