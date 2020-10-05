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Bellona Kayseri mağlubiyetle başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonuna İzmit Belediyespor’a mağlup olarak başladı.Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol lige mağlubiyetle başladı.

Bellona Kayseri mağlubiyetle başladı

Bellona Kayseri Basketbol 2020-2021 sezonuna İzmit Belediyespor’a mağlup olarak başladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol lige mağlubiyetle başladı. Bu sezon başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen sarı kırmızılılar, sahasında yenilmenin üzüntüsü içerisinde. İzmit Belediyespor’a uzatma periyodunda mağlup olan sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Ayhan Avcı, "Güçlü bir rakip ile oynadık. Çok da iyi mücadele ettik. Eksik kadro ile oynamamıza rağmen tek basket ile maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama oyuncularımın performansından memnunum. Her geçen hafta daha iyi olacağız" dedi.
Bellona Kayseri Basketbol, ligin ikinci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Kayseri Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
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Sabah
06:31
Öğle
12:31
İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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