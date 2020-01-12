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  4. Bellona Kayseri Nazlı Bircan ile anlaştı

Bellona Kayseri Nazlı Bircan ile anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna Nazlı Bircan Gökdemir’i kattı.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, eski oyuncusu ile anlaştı.

Bellona Kayseri Nazlı Bircan ile anlaştı

Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna Nazlı Bircan Gökdemir’i kattı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, eski oyuncusu ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar, Nazlı Bircan Gökdemir ile anlaşmaya vardı.
Bu sezon İzmit Belediyespor’da 8 maçta görev alan Nazlı Bircan Gökdemir, ligin ikinci yarısında Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Nazlı Bircan Gökdemir ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.
Nazlı Bircan Gökdemir kimdir?
21 Eylül 1991 Çorlu doğumlu. pivot mevkinde oynayan 1,92cm boyundaki Nazlı Bircan, 2011-2012 sezonunda Edremit Belediyespor’dan (eski adıyla KASKİspor) Bellona Kayseri Basketbol’a transfer oldu. 3 sezon oynadıktan sonra Tarsus Belediyespor, sonrasında Canik Belediyespor’a transfer oldu. Osmaniyespor, Adana ASKİspor ve Galatasaray formaları da giyen 29 yaşındaki Nazlı Bircan Gökdemir, bu sezona İzmit Belediyespor takımında başlamıştı. Nazlı Bircan, ligin ilk yarısında İzmit forması altında 8 müsabakada 52 dakika oyun alanında kaldı ve 20 sayı üretebildi.

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