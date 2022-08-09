Son dakika: Jorge Jesus'a isyan etti: "Ben bunu kabul etmiyorum!" Fenerbahçe'ye Ümraniyespor maçı sonrası çok sert eleştiri!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile ilk Süper Lig maçına Kadıköy'de Ümraniyespor karşısında çıktı. İlk yaryı 2-1 önde kapatan sarı - lacivertliler, maçın bitimine 15 dakika kala 3-2 geri düştü. Son dakikalarda rakip kaleye daha fazla yüklenen Jorge Jesus'un ekibi, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın ayağından gelen golle 3-3'lük beraberliği yakaladı. Müsabakada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında Ümraniyespor ile berabere kaldığı maçı köşelerinde değerlendirdiler.

İŞTE YAZARLARIN YORUMLARI;

"İLK HAFTADAN OPERASYONLAR BAŞLADI"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Kadıköy'de hakem rezaleti yaşandı. F.Bahçe asla iyi oynamadı. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Ama Yaşar Kemal Uğurlu ki benim için Türk hakemliğinin kara hakemidir, ağır bir soru işaretli hakemidir, dün korkunç hatalar yaptı. Sadece o değil bu organizasyonun içinde VAR hakemleri de var. Ümraniye yeni ve sempatik bir takım. Çok da iyi oynadılar. Ama attıkları 3 golde de hakem hatası var. İlk haftadan operasyonlar başladı. Bu organizasyonun içinde sadece sahadaki hakemler değil VAR odasındaki şahıslar da var."

"DERS GİBİ BİR MAÇTI FENERBAHÇE İÇİN"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Rossi ile King dışarı, Serdar ile Berisha sahaya. Topun ağzındakiler kurtarıcı topçular oldu son yirmi dakika. Berisha attı beraberlik golünü, yenilmekten kurtardı Fenerbahçe’yi. Ders gibi bir maçtı Fenerbahçe için… Bu dersi cebine koyup hemen alfabenin ilk harfinden işe girişmesi lazım Fenerbahçe’nin. Çünkü “çok tehlikeli bir avantaja” sahip Fenerbahçe…Kalabalık kadro, uzun futbol yarışında büyük bir avantajdır fakat bir o kadar da kırılgandır. Beklenmedik anda paramparça olup izleyenin gözüne, oynayanın ayağına batmaya başlar. Hele böyle ilk haftadan işler kötü giderse."

"EMRE MOR NEDEN ÇIKTI?"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Öncelikle günümüz futbolunda takım savunması çok önemli. Ligin yeni takımı, üstelik de birçok yeni transferle zamana ihtiyacı olan bir takımdan üç tane gol yiyorsunuz. Üstelik daha birinci dakikada net bir pozisyonu kaleci Altay kurtardı. Üç deneyimli, stoper vasıflı oyuncun var. Szalai, Peres, Henrique... İki gol kornerden yiyorsun. Peres kesinlikle sol bekte oynayamaz. Ön plana çıkan iki tane isim var; Ferdi ve Emre Mor. Çok methedilen Arao dün ikinci sınıf oyuncu kimliğindeydi. Şimdi gelelim Jorse Jesus'a... Ancak bu kadar kötü bir kenar yönetimi olabilir. Tam takımın etkili olduğu ikinci yarıda iki gereksiz değişiklik yaptı. Emre Mor takımın en iyisiydi, nasıl çıktı? Ondan sonra paniğe kapıldı. Hem Berisha'yı hem Serdar'ı aldı. Sonuçta ilk 11'den başlayan 90. dakika sonuna giden karmakarışık bir tablo."

"DÖRDÜNÜ TOPLASANIZ BİR SANTRFOR ETMİYOR"

ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: Şunu çok açık görüyorum; Fenerbahçe futbolla inatlaşıyor… Bu takım orta alanda Crespo-Zajc ile başlar, başlamıyorlar… Arda daha fazla süre alır, vermiyorlar… Valencia penaltı atmaz, attırıyorlar... “Baba“ bir santrafor Allah’ın emri, Fenerbahçe camiasına, futbola inat almıyorlar … Berisha, Serdar Dursun, Valencia, Joshua King; bir maçta dört santrafor oynatıyorlar, dördünü toplasanız, bir santrafor yapmıyor… Çünkü Fenerbahçe kalitesinin çok gerisinde kalıyorlar... Büyük Hoca denen Jesus, kendi egoları uğruna geçen yılın güzelim takımını darmadağın etti, eski tanıdıklarından, geçmişte birlikte çalıştıklarından “hısım - akraba“ takımı kurdu… Onlara ayrıcalık yapıyor, öncelik tanıyor… Olmaz… Olmazzz… Futbol affetmez… Futbol inada gelmez… Futbol ego tanımaz… Öğrenin artık bunu...

"TAKIM OLMAK ORTA SAHADAN GEÇİYOR"

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Ümraniyespor 1. Lig'deki planını bozmadan, kadrosuyla çok oynamadan, teknik adamının arkasında durarak, dün geceki zaferini nasıl hak ettiğini gösterdi. Yaralar sarılır, hatalar onarılır. Bir ders de Fenerbahçe taraftarına olsun. "Santrfor" diye ortalığı yakıyorlar. Haklılar. Ama takım olmak orta sahadan geçiyor."

"SONUNA KADAR HAYIR"

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "Tempoya, dikine oyuna evet ama tempo adı altında saçma sapan sakar futbola hayır. Hız yapma isteğine evet ama buranın Türkiye olduğunun farkına varılıp sete de yerleşmeyi inkar etmeye hayır. Bu ligi Arabistan ligi sanmaya hayır. King'e hayır. Arda Güler'e uymayıp King'e uyan bir sistemi kabul etmiyorum. 4-3-3 ile de 4-2-4 ile de Arda Güler oynayacak yer bulunacak bir oyuncudur. 10 numarayı vermekten öte, 10 numarayı sahaya atmak lazım. Gustavo - Bruma gibi transferlere hayır. Berisha'dan ümit beslemeye hayır. Serdar Dursun'u Zajc'ı Crespo'yu inkar etmeye sonuna kadar hayır. Hocaya güvenmeye evet, Jesus da olsa tapınmaya sonuna kadar hayır.."

