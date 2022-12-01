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''Ben Fenerbahçe'de oynamam'' dedi ve Galatasaray'a imza atmaya gidiyor

01.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un yıldız stoperi Samet Akaydın ile ilgilenen Fenerbahçe'ye şok. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'de oynamak istememesi bu transferi zora soktu. Trabzonsporlu olduğu bilinen Samet Akaydın'ın sarı-lacivertlilerde oynamak istemediği ve Galatasaray'a imza atacağı aktarıldı.

''Ben Fenerbahçe'de oynamam'' dedi ve Galatasaray'a imza atmaya gidiyor
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'un yıldız stoperi Samet Akaydın, adım adım Galatasaray'a gidiyor. 10 yaşında Trabzon İdmanocağı'nda futbolculuk kariyerine başlayan Akaydın, geçmiş röportajlarında da hayalinin Trabzonspor'da oynamak olduğunu söylemişti. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuya kendisinden ret cevabı geldi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEK

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Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'yi reddetmesinden sonra, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan izin alarak Galatasaray ile bu hafta görüşeceği öğrenildi. İzinli olarak İstanbul'a gidecek yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

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Adana Demirspor formasıyla dikkat çeken Akaydın'ı Beşiktaş'ta yakından takip ediyor. Birçok talibi olan yıldız oyuncunun tercihini nereden yana kullanacağı merak konusu olmuş durumda...

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