''Ben Fenerbahçe'de oynamam'' dedi ve Galatasaray'a imza atmaya gidiyor

Adana Demirspor'un yıldız stoperi Samet Akaydın, adım adım Galatasaray'a gidiyor. 10 yaşında Trabzon İdmanocağı'nda futbolculuk kariyerine başlayan Akaydın, geçmiş röportajlarında da hayalinin Trabzonspor'da oynamak olduğunu söylemişti. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncuya kendisinden ret cevabı geldi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞECEK

Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'yi reddetmesinden sonra, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan izin alarak Galatasaray ile bu hafta görüşeceği öğrenildi. İzinli olarak İstanbul'a gidecek yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Adana Demirspor formasıyla dikkat çeken Akaydın'ı Beşiktaş'ta yakından takip ediyor. Birçok talibi olan yıldız oyuncunun tercihini nereden yana kullanacağı merak konusu olmuş durumda...

