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"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" grup sergisi Meşher'de açılacak

12.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" grup sergisi Meşher'de açılacak

İSTANBUL (AA) - İstiklal Caddesi sanat durakları arasında yer alan Meşher'in yeni grup sergisi, "Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?" 14 Eylül'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos'un karşılıksız aşk hikayesinden hareketle kurgulanan sergi, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını içeriyor.

Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından toplam 44 sanatçının 120'ye yakın eserine ev sahipliği yapacak.

Ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle çeşitli mecralarda üretilen yapıtların da yer aldığı sergi, 12 Şubat 2023'e kadar görülebilecek.

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meşher sergi

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