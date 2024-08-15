'Ben transfer için yalvarmam' demişti! Fenerbahçe'den gece yarısı Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği ve büyük yankı uyandıran hocası Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısındaki sözleriyle dikkat çekmişti.

Mourinho düzenlenen toplantıda, 'Ben transfer için yalvarmam' ifadelerini de kullanırken, bu sözler Ali Koç ve yönetime bir gönderme olarak yorumlanmış ve 'Bir kriz mi var?' sorularını akıllara getirmişti.

GECE YARISI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, gece yarısı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın "Ben transfer için yalvarmam" sözlerine açıklık getirdi.

"KASTEN SAPTIRILIYOR"

Yemeniciler, yaptığı açıklamada, "Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Lille maçının ardından, "2 orta saha oyuncunuz sakat olduğu için sorun yaşadınız. Transfer düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti;

"Oyuncular sakat, bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum."