Benfica Ajax maçı için için heyecan dorukta. Benfica ile Ajax Şampiyonlar Ligi son 16 Turu kapsamında karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen karşılaymaya ilişkin internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Benfica Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica Ajax maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Benfica Ajax maçına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BENFİCA AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica Ajax maçı 23. Şubat Çarşamba (bugün) Türkiye saati ile 23:00'te oynanacak.

BENFİCA AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği Benfica Ajax maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

