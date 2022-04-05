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Benfica Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Benfica Liverpool maçı canlı yayın bilgileri!

05.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benfica Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk maçta avantaj sağlamak isteyen Benfica ile İngiliz devi Liverpool karşılaşacak. Mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Çift maç usulüne göre oynanacak eşleşmede rövanş karşılaşması 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Benfica Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Benfica Liverpool maçı canlı yayın bilgileri!

Benfica Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool deplasmanda Portekiz takımı Benfica ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncı ve saat bilgileri de merak ediliyor. Benfica Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabı haberimizde!

BENFİCA LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Benfica-Liverpool Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Estadio da Luiz stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi Exxen platformundan canlı izleyebilirsiniz.

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Everton, Weigl, Taarabt, Rafa, Nunez, Ramos

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Diaz, Mane

Ev sahibi takımda Pinh ve Verissimo forma giyemeyecek. Taarabt'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Yarın ise Chelsea-Real Madrid ve Villarreal- Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak. Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

5 NİSAN

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

6 NİSAN

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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