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'Beni karısıyla karıştırmasın!' Yunus Emre'nin eşi Beria, Aleyna'nın o sözlerine sinirlendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 07:15
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Aleyna ve Yunus Emre'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Aleyna ve Yunus Emre gerildi. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden Aleyna'nın eşine dair dediklerini duyunca çok sinirlendi. Beria Özden "Biz başkalarının ailesine benzemeyiz" dedi.

'Beni karısıyla karıştırmasın!' Yunus Emre'nin eşi Beria, Aleyna'nın o sözlerine sinirlendi

Survivor Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki samimiyet eş Beria Özden'i ilk günden rahatsız etmişti. Özden kocasına iletişim ödülünde "Aleyna'dan uzak dur" demişti. Geçtiğimiz günlerde Aleyna ve Yunus Emre gerildi, yaşanan gerilimde özürler dilense de Aleyna özel röportajda dostuna dair sert ifadeler kullandı.

Aleyna "Ada hayatında ve normalde oyunlarda zaten sürekli böyle bir şeyleri kırıyor, bir şeyleri yakıyor, birilerine zarar veriyor ve kendisine zarar veriyor. Beni sakın ama sakın ne karısıyla ne kardeşiyle ne annesiyle ne de ailesinden herhangi bir kadınla karıştırmasın. Çünkü bana kimse bu zamana kadar küfür edemedi, sakın beni onlarla karıştırmasın. Ben onun o bildiği kadınlardan da değilim, ama dedim ki 'Aleyna sakin ol yakın arkadaşın.' Bir şekilde tatlıya bağladık ama ben sağlıklı bulmuyorum. Allah yakınlarına sabır versin" dedi.

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"HADDİNİ BİLMEZ..."

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu sözleri duyunca çok sinirlendi. Sosyal medyada açıklama yapan Beria Özden, "Haddini bilmez şımarık bir kadının tutumu çok çirkin" dedi.

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Yunus Emre'nin eşi devamında ise "Kırmızı çizgi dokunulmazlığı kişiye göre mi belirleniyor ve haklı çıktım boşuna ilk ben uzak dur demedim. Ben eşiyim ben geçtim aileye konu geliyorsa kişinin iradesizliğiyle raptığı röportajdaır kendine gelince duyar kas, parmak salla başkasına yapmayacaksın haklı yanı yoktur" diyerek Aleyna'ya sert çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu tuna
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