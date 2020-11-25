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Benim İşim Girişim Yarışması dördüncü dönem başvuruları başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışmasının dördüncü dönem başvuruları başladı.Dördüncü kez düzenlenecek olan yarışma ile teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile beraber bu iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri hedefleniyor.

Benim İşim Girişim Yarışması dördüncü dönem başvuruları başladı

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışmasının dördüncü dönem başvuruları başladı.
Dördüncü kez düzenlenecek olan yarışma ile teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile beraber bu iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri hedefleniyor. Jüri tarafından seçilecek en başarılı 12 takıma iş fikirlerini bir prototipe dönüştürmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacak. Aynı zamanda Sera Kuluçka Merkezi hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacak.
Bireysel başvuru kabul edilmeyen ve her takımın sadece bir iş fikri ile başvuru yapabileceği yarışmanın başvuru kriterleri ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, teknoloji tabanlı, gerçekleştirilebilir, yenilikçi ve ticari değere sahip iş fikri sahibi olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olmak, hali hazırda herhangi bir şirketin ortaklık yapısında yer almamak, en az 2 kişilik bir ekibe sahip olmak.
Değerlendirme sonucu kabul edilecek ekiplerin online olarak eğitim ve kuluçka faaliyetlerine katılmalarında devam şartı aranıyor. Ticari değer taşıyan, teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirleri olan tüm girişimci adayları, ekipleri ile birlikte www.benimisimgirisim.com adresinden 14 Aralık 2020 tarihine kadar yarışmaya başvuru yapabilirlecek.

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