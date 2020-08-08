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Benli’den düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.İl Sağlık Müdürü Doç.

Benli’den düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hacı Bedir, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılan düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Benli, burada gelin ve damatlarla da sohbet ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Benli’den düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi

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