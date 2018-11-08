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Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.11.2018 15:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Yassine Benzia'nın Türkiye menajeri, oyuncunun sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Anderlecht'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadroya alınmadı. Benzia cuma günü oynanan Galatasaray maçının ardından oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti. Cezayirli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Yassine Benzia’nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Benzia Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Ahmet Barış Arı

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Takımın en iyi futbolcusunu atmak kovmak da nedir? burak yılmaz trabzonda maçtan çıkarken bir teknik direktörü dövmediği kaldı ama bişey yapmadılar. milyon dolar ver al sonra kov gitsin ne yapıyorsunuz siz adam çıktığına kızıyorsa demekki oynamak istiyor takıma katkı sağlamak istiyor.
BİZE İYİ ADAM LAZIM DEĞİL MALESEF BU ADAM GİBİ KALİTELİ SON YILLARDA GELMEDİ AMA NEDENSE BİTİRDİLER ADAMI AŞIRI MÜSLÜMAN OLSA GEREK ? BAŞKA AKLIMA BİRŞEY GELMİYOR YÖNETİME BAK YA ASKERİYE GİBİ TAVİZ YOK????????
Ne yazmış ki adam
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