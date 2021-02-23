Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir benzinlik içerisinde bulunan lastikçide çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Caddesi üzerindeki bir benzinlik içerisinde bulunan lastikçide bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile etrafa sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınırken, lastikçinin bulunduğu bölüm kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

