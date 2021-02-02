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Bera testi ile işitme kaybı kesin olarak tespit edilebiliyor

02.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde kullanılmaya başlanılan Bera testi ile artık hastalardaki işitme kaybı kesin olarak tespit edilebilecek.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kullanıma başlayan Bera Testi ile artık hastaların işitme kayıplarının olup olmadığı kesin olarak belirleniyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde kullanılmaya başlanılan Bera testi ile artık hastalardaki işitme kaybı kesin olarak tespit edilebilecek.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kullanıma başlayan Bera Testi ile artık hastaların işitme kayıplarının olup olmadığı kesin olarak belirleniyor. Şuana kadar hastanede bulunmayan cihaz nedeniyle bu tür hastalar test için Turgut Özal Tıp Merkezi’ne giderken, cihazın kullanıma başlaması ile hastalar artık hiçbir yere gitmeye gerek kalmadan testlerini yapabilecek.
Kulak, Burun, Boğaz Kliniğinden Op. Dr. Turgut Çelik, Bera cihazının beynin elektriksel aktivitesini ölçerek işitme sinirinin etkin olarak çalışıp çalışmadığını saptayan ileri teknoloji bir cihaz olduğunu belirterek, ‘Bera testi, hastanın üzerine belli bölgelere yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beynin ve işitme sinirinin elektriksel aktivitesini ölçerek, işitmenin durumunu kesin bir şekilde saptayan testtir” dedi.
Bu cihaz ile KBB kliniğinin üst düzey teknoloji ekipmanlarına bir yenisini daha eklediğini ve en modern hastane kavramına bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Çelik, “Bera cihazı ile klasik odyometride (işitme testinde) saptayamadığımız ya da saptamakta oldukça zorlandığımız işitme kaybı derecelerini objektif bir biçimde ölçebilmekteyiz. Yeni doğan bebeklere kesin işitme kaybı tanısı koyulabilmesi için muhakkak gerekli olan bu cihaz Turgut Özal Tıp Merkezi’nden sonra Malatya’da ikinci olarak hastanemiz bünyesine alınmıştır” ifadelerine yer verdi.
Biyonik kulak tedavisi öncesinde çocukların işitme kaybı derecesinin de bu cihaz ile kesin olarak saptandığını kaydeden Çelik, bu dereceye göre ise tedaviye başlanıldığını dile getirdi. Ayrıca ileri derecede işitme kaybı olan erişkin hastalarda da biyonik kulak tedavisi öncesi cihazın önemli olduğunu ifade eden Çelik, “Cihaz hastanemize kazandırılmadan önce Bera testi yapılması gereken tüm hastalar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilmekteydi. Bu cihaz sayesinde artık hastaların mağduriyeti büyük ölçüde giderildi. İyi yetişmiş cerrahları, odyoloji ekibi ve ileri teknolojik ekipman ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği olarak Malatya’mıza en ileri seviyede sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bize tüm bu aşamalarda desteğini esirgemeyen ve bu süreçte bizden çok çalışan hastane başhekimimiz Prof. Dr. Erdal Aktürk ve Başhekim Yardımcımız Leman Acun Delen’e, KBB Kliniği olarak teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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