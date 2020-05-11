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Berber ve kuaförlerde randevulu çalışma heyecanı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.05.2020 17:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid 19) sebebiyle kapalı olan 40 erkek berberi ve 21 kadın kuaförü, 51 günlük aradan sonra çalışmaya başladı.Simav Esnaf Odası Başkanı Ramazan Işık, kendisinin de üyesi bulunduğu odaya kayıtlı 40 erkek berberi ve 21 kadın kuaförüyle birlikte tüm hijyen kurallarına uygun çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Berber ve kuaförlerde randevulu çalışma heyecanı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid 19) sebebiyle kapalı olan 40 erkek berberi ve 21 kadın kuaförü, 51 günlük aradan sonra çalışmaya başladı.
Simav Esnaf Odası Başkanı Ramazan Işık, kendisinin de üyesi bulunduğu odaya kayıtlı 40 erkek berberi ve 21 kadın kuaförüyle birlikte tüm hijyen kurallarına uygun çalışmaya başladıklarını ifade etti. Işık, “50 günlük hasretimiz bitti. İşyerlerimizi açmanın heyecanı ile bu sabah işimizin başına geçtik. Ön hazırlıklarımızı yaparak 14 kurala uygun bir şekilde üyelerimize gerekli bilgileri verdik. Maske ve eldivenlerimizi takıp, dezenfekte işlerinde hassas davranarak her müşterimize tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. Kurallara uymak suretiyle hem kendi sağlığımızı hem de müşterilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Önce hijyen diyoruz ve kurallara uyuyoruz” dedi.
Randevulu sistemin ilk müşterisi Ömür Ataklı, 50 gün sonra tıraş olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Berber ve kuaförlerde randevulu çalışma heyecanı

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