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Berberlere hijyen desteği verilecek

KİLİS HABERLERİ  | 07.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta kapılarını açacak olan kuaförler ve berberlere maske ile önlük dağıtılacağı bildirildi.Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaförler ve berberlerin açılacağını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca işletmelerine yakatan kuaförler ve berberlerin 11 Mayıs’ta açılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından harekete geçtik.

Berberlere hijyen desteği verilecek

Kilis Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta kapılarını açacak olan kuaförler ve berberlere maske ile önlük dağıtılacağı bildirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaförler ve berberlerin açılacağını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca işletmelerine yakatan kuaförler ve berberlerin 11 Mayıs’ta açılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından harekete geçtik. Bizde Kilis Belediyesi olarak esnafımıza maske ve önlük desteği vereceğiz. Halkımızın sağlığı herşeyden önemlidir. Lütfen hijyen, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyalım” dedi.

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Sabah
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Öğle
12:33
İkindi
16:20
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Canözer Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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