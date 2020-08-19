Berberlerin ’elektrik, su, sigorta ve vergi’ indirimi talebi

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, korona virüsü sürecinde berberlerin işlerinin yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, elektrik, su, sigorta ve vergi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerektiğini söyledi.

Korona virüsü birçok sektörü olumsuz anlamda etkilerken, berberleri de teğet geçmedi. Bu süreçte zorunlu olmadıkça berbere gitmeyen vatandaşlar evde tıraş olmayı tercih etti. Tıraş makinelerinin satışının da arttığı son günlerde berberler ayakta durabilmek için elektrik, su, sigorta ve vergi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdiler.

“Berberler hijyene çok dikkat ediyor ve sürekli denetleniyor”

Berberlerin sürekli olarak denetlendiğini vurgulayan Zabit Pilan, “Korona virüsü birçok sektörü olumsuz etkiledi. Samsun’da berberler hijyene büyük önem gösteriyor. Sürekli de denetleniyor. Yabancı uyrukluların dükkanlarının bazılarında hijyen anlamında sıkıntılar vardı. Onlar da düzeltiliyor. Halkın da berberlerin çok hijyenli çalıştığını bilmesini istiyoruz. Vatandaşlar pandemiden çekiniyor. Eskiden daha güvenli gidebiliyorlardı. Şu anda berberlerin çok hijyenik olmadığını mı anlıyorlar, onun da etkisi olabilir. İnsanlar korkudan yakınlarına sarılamıyor ki berberlere nasıl gitsinler” dedi.