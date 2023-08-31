Berdan Mardini Barbie akımına uydu! Pembeler içinde poz verdi! "Barbie evde ağlıyor"

Berdan Mardini sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemin en çok tutulan furyası Barbie akımına katılan Mardini baştan aşağı pembe giyerek poz verdi.

Berdan Mardini daha önce de Ken gibi giyinerek poz vermiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Baştan aşağı pembe giyinen Mardini, fotoğraflarını 'Ben seviyorum. Yakışmış bence' diyerek paylaştı. Ünlü türkücü fotoğraflarına bir de nazar boncuğu yerleştirdi.

Paylaşımını bir süre sonra yorum yapmaya kapatan Mardini'ye 'Barbie evde ağlıyor', 'Artık vaz mı geçsen', 'Sen türkücüsün kendine gel', 'Abi açmış' gibi yorumlar geldi.

Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Berdan Mardini, gerçek adıyla Engin Karademir 5 Kasım 1978 doğumludur ve aslen Mardinlidir.

Mardini, ilk albümü 'Aman Aman'ı 2002 yılında çıkardı. Bu albüm ile birlikte ismini duyurmayı başardı. Daha sonra 2004 yılında 'Türküler' isimli albümünü çıkardı. Bu çıkardığı ilk 2 albüm fazlasıyla ilgi gördü.



