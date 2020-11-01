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Beril’in ardından anne Aynur Gidiş’in de cansız bedenine ulaşıldı

MANİSA HABERLERİ  | 01.11.2020 22:23 | Son Güncelleme

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı’nın altında kalan 27 yaşındaki Beril Gidiş’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının 55.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı’nın altında kalan 27 yaşındaki Beril Gidiş’in cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının 55. saatinde anne Aynur Gidiş’in de cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi. Depremin şiddetiyle Bayraklı ilçesinde enkaza dönen Rıza Bey Apartmanı’nında Kulalı anne-kız Aynur ve Beril Gidiş’in kaldığı öğrenilmişti.
Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 35.saatte 27 yaşındaki genç Beril’in cansız bedenine ulaşılmıştı. Devam eden çalışmalarda 55 saat geride alırken, anne Aynur Gidiş’in de cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz bölgesinde bekleyen Gidiş ailesinin yakınları, ikinci acı haberle adeta yıkıldı. Anne Aynur Gidiş’in vefat haberi de Kula’daki Beril’in acı haberini tazeledi.
Depremde vefat eden anne-kızın yarın Kula’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan İzmir depreminde Manavkuyu’daki Barış Sitesi enkazının altında kalan bir diğer Kulalı Nerrin Erakman’ı kurtarmak için de çalışmalar devam ediyor. Erakman’ın olabileceği alanlar didik didik aranırken, herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Ekiplerin enkaz bölgesinde yoğun çalışmaları sürüyor.

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