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Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray'a karşı resmen çakıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı konuk eden Lille’de kaleci Berke Özer, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılıların isabetli şutlarında kalesini gole kapatamayan Berke, özellikle Lucas Torreira’nın kafa vuruşunda topu kontrol edemeyerek eleştirilerin hedefi haline geldi.

Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray'a karşı resmen çakıldı
Burak Kavuncu
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
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Lille’in Galatasaray karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşen Berke Özer, kalesinde gördüğü 4 gole engel olamadı. Lucas Torreira’nın kafa vuruşunda yaşadığı hata ve 76. dakikaya kadar kurtarış yapamaması, milli kalecinin performansını gündeme taşıdı.

BERKE ÖZER KALESİNDE 4 GOL GÖRDÜ

Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray a karşı resmen çakıldı 1

Galatasaray, Lille deplasmanında bulduğu gollerle rakip savunmayı zor durumda bırakırken Berke Özer de istediği performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılıların 4 isabetli şutunda 4 gol bulduğu karşılaşmada Lille kalecisi, takımının skor dezavantajına düşmesini önleyemedi.

TORREIRA’NIN KAFA VURUŞUNDA HATA

Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray a karşı resmen çakıldı 2

Karşılaşmanın 52. dakikasında Lucas Torreira’nın kafa vuruşunda Berke Özer topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Boy dezavantajına rağmen iyi yükselen Torreira’nın vuruşunda kalecinin topu sektirerek içeri alması, Lille adına gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

GOL BEKLENTİSİNDE ÇAKILDI!

Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray a karşı resmen çakıldı 3

Lille’in Galatasaray karşısında kalesini koruyan Berke Özer, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. İstatistiklere göre 1,60 gol beklentisine (xG) karşılık kalesinde 4 gol gören milli kaleci, sarı-kırmızılıların hücumlarına engel olamadı. Lucas Torreira’nın kafa vuruşunda yaşadığı hata da dikkat çekerken Berke, Galatasaray’ın 4-2 kazandığı karşılaşmada gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İLK KURTARIŞI 76. DAKİKADA GELDİ

Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray a karşı resmen çakıldı 4

Berke Özer’in performansındaki bir diğer dikkat çekici detay ise ilk kurtarışını 76. dakikada yapması oldu. Galatasaray’ın hücumlarında kalesinde güven veren bir görüntü ortaya koyamayan Lille kalecisi, karşılaşmada beklentilerin altında kaldı.

BATRAKOV YİNE SAHNEDE, OSIMHEN’DEN İLK GOL

Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray a karşı resmen çakıldı 5

Galatasaray karşısında Lille’in gollerinden birini 39. dakikada Soriba Diaoune kaydederken genç futbolcu, kariyerinin üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında ilk gollerini sarı-kırmızılılara karşı attı.

Aleksey Batrakov ise 44. dakikada fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Daha önce Barcelona karşısında da gol atan futbolcu, Lille maçında da skor katkısı sağladı.

Galatasaray’da Lucas Torreira 52. dakikada takımını öne geçirirken Victor Osimhen, 61. dakikada attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydetti.

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Berke Özer galatasaray lille şampiyonlar ligi Osimhen Aleksey Batrakov
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