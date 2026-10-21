Berke Özer için kabus gibi gece! Galatasaray'a karşı resmen çakıldı

Lille’in Galatasaray karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşen Berke Özer, kalesinde gördüğü 4 gole engel olamadı. Lucas Torreira’nın kafa vuruşunda yaşadığı hata ve 76. dakikaya kadar kurtarış yapamaması, milli kalecinin performansını gündeme taşıdı.

BERKE ÖZER KALESİNDE 4 GOL GÖRDÜ

Galatasaray, Lille deplasmanında bulduğu gollerle rakip savunmayı zor durumda bırakırken Berke Özer de istediği performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılıların 4 isabetli şutunda 4 gol bulduğu karşılaşmada Lille kalecisi, takımının skor dezavantajına düşmesini önleyemedi.

TORREIRA’NIN KAFA VURUŞUNDA HATA

Karşılaşmanın 52. dakikasında Lucas Torreira’nın kafa vuruşunda Berke Özer topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Boy dezavantajına rağmen iyi yükselen Torreira’nın vuruşunda kalecinin topu sektirerek içeri alması, Lille adına gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

GOL BEKLENTİSİNDE ÇAKILDI!

Lille’in Galatasaray karşısında kalesini koruyan Berke Özer, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. İstatistiklere göre 1,60 gol beklentisine (xG) karşılık kalesinde 4 gol gören milli kaleci, sarı-kırmızılıların hücumlarına engel olamadı. Lucas Torreira’nın kafa vuruşunda yaşadığı hata da dikkat çekerken Berke, Galatasaray’ın 4-2 kazandığı karşılaşmada gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

İLK KURTARIŞI 76. DAKİKADA GELDİ

Berke Özer’in performansındaki bir diğer dikkat çekici detay ise ilk kurtarışını 76. dakikada yapması oldu. Galatasaray’ın hücumlarında kalesinde güven veren bir görüntü ortaya koyamayan Lille kalecisi, karşılaşmada beklentilerin altında kaldı.

BATRAKOV YİNE SAHNEDE, OSIMHEN’DEN İLK GOL

Galatasaray karşısında Lille’in gollerinden birini 39. dakikada Soriba Diaoune kaydederken genç futbolcu, kariyerinin üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında ilk gollerini sarı-kırmızılılara karşı attı.

Aleksey Batrakov ise 44. dakikada fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Daha önce Barcelona karşısında da gol atan futbolcu, Lille maçında da skor katkısı sağladı.

Galatasaray’da Lucas Torreira 52. dakikada takımını öne geçirirken Victor Osimhen, 61. dakikada attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydetti.